Edsilia Rombley heeft geen contact meer met vriendin Glennis Grace

Edsilia Rombley praat op dit moment niet met haar collega en vriendin Glennis Grace, vertelde de zangeres woensdagavond in de talkshow HLF8. Grace moest onlangs voor de rechter verschijnen vanwege een vechtpartij in een supermarkt.

"Nee, nee", antwoordde Rombley op de vraag of ze haar vriendin recent nog gesproken heeft. "Ik vind het gewoon allemaal heel erg, maar nee." Meer toelichting leek Rombley niet te willen geven. Ze noemde Grace afgelopen zomer in Jinek nog "een vriendin die je niet zomaar laat vallen".

Onlangs eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen Grace vanwege het geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt in februari van dit jaar. De uitspraak volgt op 9 november.

Rombley en Grace vormden samen met Berget Lewis en Candy Dulfer de succesvolle formatie Ladies of Soul. De concertreeks van dit najaar is geannuleerd vanwege alle negatieve publiciteit rond Grace. Het is onduidelijk of Ladies of Soul in de toekomst nog verdergaat.