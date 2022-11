Ye betaalde oud-werknemer schikking vanwege antisemitisch taalgebruik

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ye heeft een schikking betaald aan een voormalige werknemer die beweerde dat de rapper antisemitische taal had gebruikt tijdens werkvergaderingen. Dat meldt NBC News op basis van documenten. Ye zou al veel langer antisemitische opmerkingen maken, vertelden zes mensen die hem op het werk hadden meegemaakt aan de Amerikaanse nieuwszender.

Ye heeft sinds 9 oktober verschillende uitspraken gedaan die uitgelegd kunnen worden als haatzaaien en het oproepen tot geweld tegen joden. De afgelopen weken is over die uitspraken controverse ontstaan. Maar de rapper zou al veel langer antisemitische taal gebruiken, schrijft NBC News.

De werknemer aan wie Ye de schikking heeft betaald, beweerde getuige te zijn geweest van meerdere incidenten waarbij de rapper Adolf Hitler of nazi's prees tijdens een werkbijeenkomst. Ye ontkende dit volgens NBC News in de getroffen overeenkomst.

De zes personen die hun verhaal deden bij de Amerikaanse zender stelden dat ze hem hebben horen praten over "samenzweringstheorieën over Joodse mensen" of hem Adolf Hitler horen prijzen. Vertegenwoordigers van de artiest hebben nog niet op een verzoek voor commentaar gereageerd.