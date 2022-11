Jan Smit vindt zichzelf aangenamer persoon nu hij normaler leven leidt

Jan Smit vindt dat hij een aangenamer persoon is nu hij minder carrièregedreven is en daardoor een normaler leven leidt. De zanger vertelt aan Libelle dat hij dit ook hoort van de mensen in zijn omgeving.

"Wat ik in elk geval wel heb gemerkt, is dat ik een aangenamer mens word doordat ik nu ook een normaal leven leid en de 'BV Jan Smit' wat meer relativeer", vertelt de zanger, die eind 2019 zijn werkzaamheden neerlegde wegens een burn-out. "Dat hoor ik ook terug van anderen. Want uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen met je om willen gaan om wie je bent, niet om wat je bent."

Zijn burn-out en de coronapandemie hebben Smit doen beseffen dat tijd met zijn gezin het waardevolst voor hem is. Sindsdien gaat hij dan ook anders met zijn tijd om. "Een paar honderd optredens per jaar, dat ga ik niet meer doen." De zanger zegt alle aanvragen voor optredens leuk te vinden. "Maar ik moet kijken naar waar ik het meeste plezier uit haal, want ik kan en wil niet alles meer doen."

Smit waakt ervoor dat zijn agenda weer te vol loopt, zodat hij zijn kinderen kan helpen met hun huiswerk en zijn rol als voetbalvader kan vervullen. "Nu ik eenmaal weet hoe dat is, blijf ik dat allemaal doen. Bovendien heb ik ook echt geen trek om weer in zo'n moordend schema te vervallen. Je loopt dan het gevaar dat je werk als 'moeten' gaat voelen. Terwijl ik nu vaak denk: ik mag weer."

Aanbevolen artikelen