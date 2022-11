Loretta Schrijver over einde Koffietijd: 'Blij dat we nog zeven maanden hebben'

Loretta Schrijver, een van de presentatoren van Koffietijd, is blij dat ze nog even de tijd heeft om te wennen aan het idee dat het programma stopt. De presentatrice "put troost" uit het feit dat het nog zeven maanden duurt voordat de laatste aflevering van het RTL 4-ochtendprogramma wordt gemaakt.

"We kunnen nog zeven maanden hele leuke uitzendingen maken, en dat zijn er best nog een heleboel als je er vijf per week maakt", zei ze dinsdag in de middagshow van Frank Dane op Radio 538.