Monique Westenberg vindt daten lastig vanwege roddelpers

Monique Westenberg maakt zich zorgen over het moment waarop ze weer gaat daten. De auteur en ex-vrouw van zanger André Hazes wil niet dat hun zoontje over haar dateleven leest in de roddelpers, vertelt ze dinsdag in Beau Monde

Westenberg krijgt sinds de breuk met Hazes vaak de vraag of ze weer aan het daten is. "Mijn hoofd staat daar gewoon nog niet naar", zegt ze. "Er was geen ruimte, ik stond lange tijd in de overlevingsstand. En daarnaast was André mijn grote liefde, dat gevoel is niet in één keer weg."

"Nu ik weer wat meer rust heb, denk ik weleens: oké, er zal in de toekomst vast een andere man in mijn leven komen. Maar hoe moet ik gaan daten? Zie je mij al ergens op een terras zitten met iemand? Dan staan er meteen foto's met enorme koppen in de roddelbladen."

Westenberg voelt niet de ruimte om kennis te maken met een andere man. "Voor hetzelfde geld moet ik eerst met drie verschillende personen daten om erachter te komen wie leuk is. Dan staan er al drie foto's van mama met een vreemde vent in de bladen, dat wil ik niet voor onze zoon."

De ex van Hazes gunt zichzelf wel een nieuwe partner. "En ik gun het André ook; iemand bij wie we stabiliteit, veiligheid en rust vinden."

