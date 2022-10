Deelnemers Astrid en Harmjan uit B&B Vol Liefde gaan trouwen

B&B Vol liefde-deelnemers Astrid en Harmjan gaan met elkaar trouwen. "Het was heel romantisch en Harmjan had ook de kinderen erbij betrokken", liet Astrid maandag aan RTL Boulevard weten over het huwelijksaanzoek.

De hitserie van RTL is een soort kruising tussen Boer zoekt Vrouw en Ik Vertrek. Vrijgezelle Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland krijgen meerdere landgenoten op bezoek, in de hoop dat er een vonk overslaat.



In het Oostenrijkse Sankt Michael was die vonk afgelopen zomer eerst lange tijd ver te zoeken. Vrachtwagenchauffeur Harmjan deed (net als zijn 'concurrenten') zijn uiterste best om het hart van chaleteigenaresse Astrid te veroveren, maar zij bleek daar een flink muurtje om te hebben gemetseld.

'Dit is mijn grens en daar ga ook jij niet overheen'

Astrid was niet alleen kritisch op 'haar' mannen, maar soms ook ronduit boos. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Harmjan tijdens het koken meer kruiden in de pasta deed dan Astrids recept voorschreef. Astrid hield zich in, maar foeterde Harmjan een dag later alsnog uit om het "overschrijden van haar grenzen". Dat hij haar uitleg niet nodig vond toen hij de trampoline wilde opzetten voor de kinderen, nam ze hem ook niet bepaald in dank af.

Maar wat niemand nog verwachtte, gebeurde aan het eind van het seizoen toch. Toen de camera's al waren vertrokken werd Harmjans vasthoudendheid beloond en zijn liefde beantwoord. In augustus maakte hij bekend zijn baan te hebben opgezegd. Een maand later vertrok hij naar Oostenrijk om samen de bed and breakfast te gaan runnen.

Nu zetten de twee dus de stap richting het altaar. Veel is daar nog niet over bekend. Wel weet RTL Boulevard dat de bruidstaart wordt gemaakt door oud-deelnemer Inge uit een van de Heel Holland Bakt-seizoenen. Astrid wil namelijk graag een mokkataart, maar die is schijnbaar lastig te krijgen in Oostenrijk.

