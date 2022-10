Lindsay Lohan had sociale media willen hebben toen ze jong was

Lindsay Lohan had graag sociale media willen hebben toen ze zelf jong en bekend was. De 36-jarige actrice had dan meer controle gehad over de informatie die er over haar verspreid werd, vertelt ze maandag in gesprek met Cosmopolitan

"Toen ik doorbrak (Lohans eerste grote rol was in The Parent Trap in 1998, red.), kon niemand zelf iets naar buiten brengen", zegt Lohan. "De paparazzi maakten foto's, die dan vervolgens breeduit werden verspreid. En dat was het."

Nu is dat anders, ziet Lohan: dankzij platforms als Instagram kunnen sterren over zichzelf delen wat ze willen - of juist berichten ontkrachten. "Ik vind het mooi dat mensen nu kunnen delen wie ze zijn en wie ze willen zijn. Ik heb er bewondering voor als ze dat doen. Ik ben misschien zelfs een beetje jaloers, omdat ik deze controle als jonge actrice niet had."

Zelf is Lohan inmiddels actief op sociale media. Zo plaatst ze regelmatig een foto op Instagram. "De wereld van sociale media gaat zo ontzettend snel, maar ik probeer het bij te benen. En ik check alles dubbel voordat ik het plaats. Ik laat het ook aan anderen zien", vertelt de actrice.

Lohan is bekend van films als Mean Girls en Freaky Friday. Volgende week verschijnt de Netflix-film Falling for Christmas, waarin ze de hoofdrol speelt.

