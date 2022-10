Hoogzwangere Verbruggen stopt met K3-optredens en wordt tijdelijk vervangen

Hanne Verbruggen kan door haar zwangerschap niet langer optreden met K3. De zangeres moet op doktersadvies rust nemen en zal voorlopig niet meer op het podium staan. Ze wordt tijdelijk vervangen door Diede van den Heuvel, die eerder de finale van K2 zoekt K3 haalde.

Verbruggen en haar vriend Jorn maakten in juni bekend hun eerste kind te verwachten. De zangeres is in december uitgerekend. Ze liet in september weten te willen doorgaan met optreden zolang haar lichaam het zou toelaten.