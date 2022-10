Miljuschka Witzenhausen breekt enkel en moet rust nemen van dokter

Miljuschka Witzenhausen heeft haar enkel gebroken, laat ze maandag weten via haar Instagram Stories. De presentatrice moet het daarom de komende tijd wat rustiger aan doen.

In eerste instantie meldt Witzenhausen dat ze een "minibreukje" heeft. Even later schrijft ze: "Was iets te overmoedig. Ik volg toch maar het doktersadvies op", schrijft de presentatrice.