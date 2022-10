Simon Cowell begon op achtjarige leeftijd met drinken en roken

Simon Cowell was naar eigen zeggen een nachtmerrie als kind. Op achtjarige leeftijd begon het talentenjachtjurylid al met roken en drinken, zegt hij tegen The Sun

De 63-jarige Cowell was vroeger bepaald geen lieverdje. "Ik wilde mijn broer ervan overtuigen dat de Kerstman niet bestond", herinnert het jurylid zich. "Toen heb ik de baard van een kerstmankostuum in brand gezet." Cowell liet de baard vervolgens op de bank vallen en in een mum van tijd was de kamer uitgebrand.