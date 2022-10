Gisele Bündchen en Tom Brady gaan na dertien jaar huwelijk scheiden

Delen via E-mail

Tom Brady heeft vrijdag na wekenlange geruchten bevestigd dat hij en Gisele Bündchen inderdaad gaan scheiden. Het 42-jarige model en de 45-jarige Americanfootballlegende waren dertien jaar getrouwd.

"De afgelopen dagen hebben we onze scheiding definitief gemaakt", zegt Brady in een bericht op Instagram. "We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan en kijken dankbaar terug op onze tijd samen."