Na 25 jaar huwelijk weer samen: Sylvester Stallone is veranderd voor zijn vrouw

Als je er na 25 jaar huwelijk een punt achter zet, dan zou je denken dat dit besluit weloverwogen is. Maar niet in het geval van Sylvester Stallone en Jennifer Flavin: de twee hebben inmiddels besloten hun relatie toch nieuw leven in te blazen.

Stallone en Flavin leren elkaar kennen in 1988. Ze komen elkaar tegen in een restaurant en het klikt gelijk tussen hen. De Rocky-acteur heeft dan al twee huwelijken achter de rug en is vader van twee zoons.

De acteur en het model daten een paar jaar, totdat Stallone een affaire krijgt met model Janice Dickinson (bekend van America's Next Topmodel). Flavin krijgt een handgeschreven brief van de acteur, waarin hij zijn scheve schaats opbiecht. "Dit had ik nooit verwacht", vertelt Flavin aan People. "We hadden het al over kinderen en hoe we ze zouden noemen."

Dan blijkt Dickinson ook nog eens zwanger van Stallone. Tenminste, daar is het model van overtuigd. Maar na de geboorte van haar dochter blijkt uit een DNA-test dat dit toch niet het geval is. De acteur en Flavin besluiten het opnieuw samen te proberen.

In 1996 krijgen Stallone en Flavin hun dochter Sophia en een jaar later bezegelen ze hun liefde met een huwelijk. Ze krijgen nog twee dochters: Sistine komt in 1998 ter wereld en Scarlet in 2002.

Het koppel met dochters Scarlet, Sistine en Sophia. Foto: BrunoPress

Jarenlang schrijven de roddelbladen zelden over de relatie van Stallone en Flavin. Het lijkt een van de succesvollere huwelijken van Hollywood te zijn. In mei 2022 vieren ze hun 25-jarig huwelijksjubileum. "Woorden schieten tekort als ik probeer uit te leggen hoe onbaatzuchtig, toegewijd en geduldig mijn vrouw is en wat ze voor ons heeft betekend. Ik kan alleen maar hopen dat we weer zo'n jubileum mogen vieren", zegt Stallone. "Ons huwelijk wordt met het jaar beter", reageert Flavin op Instagram.

Blijkbaar kan er in drie maanden tijd veel veranderen. Het gerucht gaat dat het huwelijk wankelt. De tatoeage van het gezicht van Flavin die Stallone op zijn arm heeft, is ineens aangepast. In plaats van zijn echtgenote is nu op zijn arm Butkus te zien, de - inmiddels overleden - hond van Stallone.

Rond diezelfde tijd zet Flavin op Instagram een foto van zichzelf met haar drie dochters en het bijschrift: "Wij vieren, voor altijd." Een woordvoerder ontkent dat de relatie in zwaar weer verkeert.

Maar uit rechtbankdocumenten blijkt dat Flavin een scheiding heeft aangevraagd. Bronnen melden dat het stel al jarenlang problemen heeft. Het model wil hun huis in Palm Beach hebben.

Daarnaast beweert ze dat Stallone gemeenschappelijk vermogen probeert achter te houden, zodat hij er niets van hoeft af te staan. Flavin voelde zich niet gehoord in de relatie, melden bekenden van het stel.

Eind september lijkt alles weer koek en ei tussen Stallone en Flavin. Foto: Sylvester Stallone

Weer een maand later deelt Stallone een foto waarop hij hand in hand loopt met zijn vrouw. Een woordvoerder van de acteur bevestigt een paar dagen later dat de scheiding inderdaad van de baan is. "Ze hebben hun ruzie bijgelegd. Ze zijn enorm gelukkig."

Het koppel wordt weer regelmatig in het openbaar gezien, zoals begin oktober in New York. "Ze werken hard aan hun relatie", laat een bron aan People weten. "Sylvester is de liefde van haar leven. Ze was gewoon gefrustreerd en er moest iets veranderen. En die aan veranderingen heeft Sylvester gewerkt." Naar verluidt gaat het stel zelfs opnieuw trouwen.

