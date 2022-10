Broer van Billie Eilish in ziekenhuis opgenomen na val van elektrische fiets

Delen via E-mail

Finneas O'Connell, de broer van zangeres Billie Eilish, heeft een ongeluk gehad met zijn elektrische fiets. Via Instagram laat de songwriter en producer weten dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken en ook een breukje in zijn rechterelleboog heeft opgelopen.

De 25-jarige O'Connell schrijft bij een röntgenfoto dat hij bij het ongeluk over zijn stuur vloog en zijn botten brak. Hij moest daarom onder het mes. De producer laat zijn volgers weten dat de operatie geslaagd is en dat hij zich goed voelt. O'Connell ziet zijn herstel met vertrouwen tegemoet.

"Als ik hard werk, kan ik in december meedoen aan de shows van Billie in Los Angeles", voorspelt hij. "Hoe stom ik me na de val ook voelde, ik blijf toch vooral dankbaar. Ik droeg namelijk geen helm. Nu heb ik dus mijn lesje geleerd", meent de songwriter, die zes Grammy Awards won met de productie van muziek voor zijn jongere zus.