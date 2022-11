Holly Mae Brood vindt dat niet iedereen alles over haar hoeft te weten

Holly Mae Brood vindt de huidige online wereld waarin iedereen van alles kan opschrijven over bekende Nederlanders en deepfake gebruikt kan worden om mensen om de tuin te leiden "ingewikkeld en angstaanjagend". Zelf heeft de actrice er gelukkig nog weinig mee te maken gehad. Ze vindt het heel belangrijk om dat zo te houden, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Brood speelt in de nieuwe Netflix-actiefilm The Takeover het personage Mel dat in de problemen komt door onwaarheden die over haar worden verspreid. In het echte leven heeft de actrice daar weinig mee te maken. Ze probeert dat zo te houden door niet te veel over haar privéleven te vertellen.

"Ik ben super open als mensen dingen aan mij vragen. Maar ik vind het niet nodig dat iedereen alles maar weet. Ik weet niet waar dat vandaan komt, ik ben gewoon niet zo'n schreeuwlelijk", aldus Brood.

De actrice snapt niet goed waarom andere bekende Nederlanders wel zoveel over zichzelf delen. "Wanneer ze daar de negatieve gevolgen van ondervinden dan is dat allemaal heel verdrietig, moeilijk en zwaar. Maar ik denk soms: je had toch ook je mond kunnen houden? Ik denk dat veel mensen die in the picture staan zichzelf geen privéleven gunnen. En ik gun mezelf dat wel."

Een nieuw genre, na romantische comedy's

In The Takeover legt ethisch hacker Mel onbedoeld een internationaal crimineel netwerk plat. Opeens is ze de meest gezochte hacker in het criminele circuit. Mel slaat op de vlucht voor deze criminelen, maar ook voor de politie. Er verschijnt namelijk een deepfake video van haar waarop ze een moord pleegt.

"Doodeng", noemt de actrice de techniek waarbij bestaande afbeeldingen en video's gecombineerd worden om zo nieuwe beelden te creëren.

Voor Brood was het actiegenre nieuw, meestal is ze te zien in romantische comedy's. Haar eerste actiefilm was dan ook best een uitdaging. "Vooral de achtervolging- en vechtscènes waren zwaar. Ik ren op Dr. Martens, dat was pittiger dan ik hoopte. Maar het ziet er wel goed uit op beeld, dus zette ik de pijn in mijn knieën even opzij", grapt Brood.

De actrice vond het tof om een stoerdere kant van zichzelf te laten zien. "Meestal maken ze het knappe poppetje van me. Dat is ook leuk, maar dit past eigenlijk beter bij me."

'Ik kreeg de slappe lach'

Niet alleen voor Brood, maar ook voor regisseur Annemarie de Mond was het maken van actiefilms nieuw. "Toen ik gevraagd werd kreeg ik de slappe lach. Ik ben zestig, een vrouw en ik heb nog nooit een actiefilm geregisseerd." Ze dachten aan haar omdat ze net Flikken Rotterdam had geregisseerd. "Die actiescènes vond ik verrassend leuk. Dus zei de producent dat hij nog wel een ander project voor mij wist."

De samenwerking met Netflix, waar de film exclusief te zien is, is De Mond goed bevallen. "Ik kreeg veel creatieve vrijheid en ze denken goed mee met wat het beste is voor de film." Ook Brood is positief over de samenwerking met de streamingdienst. "We maken in Nederland heel veel te gekke dingen maar we zijn wel een klein landje. Dankzij Netflix kunnen we meer aan de wereld laten zien en ik denk dat acteurs daar heel blij mee zijn."

De Mond denkt dat voor Brood de kansen voor het oprapen liggen nu The Takeover te zien is in 190 landen. "Het zou best kunnen dat buitenlandse producenten aan haar denken als ze een Noord-Europees type zoeken. Ik vind namelijk dat ze echt star quality heeft."

Brood samen met Géza Weisz in The Takeover. Foto: Mark De Blok / Netflix

