Christina Applegate loopt voortaan met wandelstok vanwege ziekte MS

Christina Applegate moet door haar ziekte MS dagelijks met een wandelstok door het leven. Dat schrijft de actrice donderdag bij een foto op Twitter, waarbij ze aankondigt dat ze binnenkort voor het eerst met het hulpmiddel tijdens een publiekelijk evenement te zien zal zijn.

De actrice, bekend van onder meer de sitcom Married With Children, maakte in augustus vorig jaar bekend dat ze aan de ziekte multiple sclerose (MS) lijdt. Door deze aandoening kunnen er op verschillende plekken in het lichaam ontstekingen ontstaan, die ertoe leiden dat de hersenen bepaalde functies niet goed meer kunnen uitvoeren. Zo kunnen patiënten klachten krijgen bij het zien, praten of bewegen.