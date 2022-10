Matthew Perry haalt uit naar Keanu Reeves, maar dat was 'niet persoonlijk'

Matthew Perry schreef een boek over zijn leven en vertelt daarin uitgebreid over zijn drugsverslaving en verdere gezondheid. Toch leverden zijn uithalen naar Keanu Reeves hem deze week de meeste aandacht op. De Friends-acteur schrijft meerdere keren dat hij niet begrijpt waarom Reeves nog leeft. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden.

Amerikaanse entertainmentsites raken niet uitgepraat over de vele onthullingen in het boek dat volgende maand uitkomt. Zo kampte de acteur jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving en vertelt hij dat hij vier jaar geleden bijna overleed door die verslavingen.

Perry gebruikte diverse opiaten die er vier jaar geleden voor zorgden dat zijn dikke darm barstte. Twee weken lang lag hij in coma en daarna moest hij nog eens vijf maanden in het ziekenhuis herstellen."Ik denk dat mensen die het lezen verrast zullen zijn over hoe slecht het soms met me ging en dat ik zo vaak bijna dood was", aldus de 53-jarige acteur.

Ook de onthulling dat hij door een hartstilstand een rol misliep is opmerkelijk. Perry zou eigenlijk te zien zijn in de grote Netflix-film Don't Look Up, maar tijdens een verblijf in een afkickkliniek stopte zijn hart er vijf minuten mee. De pijn die daarna volgde, maakte het hem onmogelijk om mee te werken aan de film. "Het zou de grootste film zijn waar ik ooit in meespeelde", schrijft Perry.

De persoonlijke verhalen zijn interessant, maar de sneer naar Keanu Reeves is waar media vooral mee bezig zijn. Op twee punten in het boek haalt Perry om onduidelijke redenen Keanu Reeves aan. Dat doet hij in passages over acteurs als River Phoenix en Heath Ledger. Twee acteurs waar Perry groot fan van is en die allebei op jonge leeftijd zijn overleden. "River was een prachtige man, zowel van binnen als van buiten. Te mooi voor deze wereld, zo bleek."

"Waarom sterven mensen met originele gedachtes, zoals River Phoenix en Heath Ledger, maar loopt Keanu Reeves nog steeds rond?", aldus Perry. In de passage gaat hij verder niet in op zijn afkeer voor Reeves en dus is totaal onduidelijk waarom hij net die acteur noemt.

Later in het boek herhaalt Perry iets soortgelijks. "Ik sloeg een gat in de muur toen ik hoorde dat Chris Farley (komiek. red.) dood was. En toch loopt Keanu Reeves nog steeds rond."

"Ik ben eigenlijk een heel groot fan van Keanu", verklaart de Friends-acteur nu. "Ik had gewoon een willekeurige naam gekozen, mijn fout. Het spijt me. Ik had mijn eigen naam moeten gebruiken." Waarom Keanu Reeves als eerste in zijn hoofd opkwam, zegt de acteur niet. Reeves heeft niet gereageerd op de passages.

