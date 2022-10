Raymi Sambo ook in hoger beroep veroordeeld tot taakstraf voor mishandeling

Raymi Sambo is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur voor het mishandelen van een vrouw. Daarnaast moet de acteur een schadevergoeding van ruim 6.500 euro betalen aan het slachtoffer. Dat bedrag is hoger dan de eerder opgelegde straf.

Door onze entertainmentredactie

De 51-jarige All Stars-acteur sloeg op 1 januari 2020 een vrouw in het gezicht. Het incident werd door een omstander vastgelegd en online gedeeld.

De vrouw zou onder meer een hersenschudding en een gebroken neus hebben opgelopen. Sambo beweerde dronken te zijn en bood zijn excuses aan het slachtoffer aan.

In september 2020 werd de acteur veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en het betalen van een schadevergoeding van zo'n 6.300 euro. Sambo was het daar niet mee eens in ging in hoger beroep.

Advocaat Sébas Diekstra laat namens het slachtoffer weten dat zij opnieuw tevreden is met de uitspraak. "Het arrest van het gerechtshof doet recht aan de zaak en recht aan de gevolgen voor cliënte en haar gezin. Ze hoopt de zaak nu achter zich te kunnen laten."

