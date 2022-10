Famke Louise geëmotioneerd in zaak tegen Roddelpraat: 'Heeft kraamtijd verpest'

Famke Louise en de mannen achter YouTube-kanaal RoddelPraat stonden vandaag opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. Bij de behandeling van het hoger beroep raakte de zangeres geëmotioneerd. Ze stelt dat Jan Roos en Dennis Schouten haar kraamtijd hebben verpest.

"Ik was net twee weken eerder bevallen en toen kreeg ik dit allemaal over me heen", zei de artieste in het gerechtshof van Amsterdam. "Dit heeft mij en mijn gezin de mooie momenten gekost en het helemaal kapotgemaakt." De zangeres had tijdens haar verhaal moeite om haar tranen te bedwingen.

Famke Louise werd in januari moeder van een zoon. In die periode publiceerde RoddelPraat, opgericht door Roos en Schouten, een video over de zangeres. Dit was kort nadat de misstanden binnen het programma The Voice bekend werden. Onder anderen coach Ali B werd beschuldigd van misbruik.

In de RoddelPraat-video werd beweerd dat Famke Louise ook zou zijn misbruikt door Ali B, die voorheen haar manager was. Ook werd in die video een niet-uitgebracht nummer van de zangeres gedeeld.

Schouten: 'Zitten hier niet voor de leukigheid'

Kort daarna spande de zangeres een kort geding aan tegen Roos en Schouten. De rechter stelde Famke Louise in het gelijk. Met het delen van het nummer hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan "zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen".

Vervolgens gingen de RoddelPraat-presentatoren in hoger beroep, omdat ze het niet eens waren met de uitspraak. Ze zijn van mening dat geen sprake is van inbreuk op auteursrechten, omdat ze beelden zouden bezitten waarop de zangeres het nummer voor publiek zingt.

Schouten zei tijdens het slotwoord dat hij en Roos niet in hoger beroep zouden zijn gegaan als ze dat filmpje niet in handen zouden hebben. "Het belangrijkste voor ons is dat we hier niet voor de aandacht of de leukigheid zitten. Ik vind dat we ons gelijk moeten krijgen."

Het hof doet op 29 november uitspraak.

