Glennis Grace en slachtoffers gaan na rechtszaak met elkaar in gesprek

Glennis Grace gaat na het afronden van de rechtszaak, waarin zij terechtstaat voor openlijke geweldpleging, om de tafel met de slachtoffers. Dat zei de zangeres woensdag aan het einde van de zitting, die in totaal zo'n tien uur duurde.

Richard Korver, de advocaat van de slachtoffers, liet weten dat zijn cliënten graag met Grace in gesprek gaan. Dat willen ze wel pas doen na het afronden van de strafzaak en het vonnis. De advocaten van Grace lieten weten dat zij graag op dat aanbod ingaat.

Eerder op de dag eiste de officier van justitie tegen de zangeres een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor het geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt in februari dit jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 44-jarige Grace van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.

Op 9 november doet de rechter uitspraak. "Ik hoop gewoon dat dit het laatste stukje is van alles wat er is gebeurd", zei Grace na afloop van de zitting. "Ik hoop dat de slachtoffers hun leven weer op kunnen bouwen, stap voor stap. En dat hoop ik ook voor mezelf, eerlijk gezegd."

Donderdag moet Grace weer voor de rechter in Amsterdam verschijnen, maar dan ter begeleiding van haar vijftienjarige zoon. Ook hij wordt verdacht van geweldpleging in de Amsterdamse supermarkt, net als zijn vijftienjarige vriend. Die zitting is, omdat zij minderjarig zijn, besloten.