OM eist 200 uur taakstraf en één maand voorwaardelijk tegen Glennis Grace

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijks celstraf van één maand geëist tegen Glennis Grace voor het geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt in februari dit jaar.

Tijdens de zitting in de rechtbank in Amsterdam werd Grace geconfronteerd met bewakingsbeelden van het incident. Daarbij werden drie supermarktmedewerkers getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. Op de beelden was te zien dat de zangeres de eerste klap uitdeelde en dat zij een medewerker een knietje gaf.

Tegen Thony's neef Jonathan L. (20) is een werkstraf van tweehonderd uur geëist. Reginald K. (51), die als vader van Thony's vriend meeging naar de supermarkt, hoorde een werkstraf van 150 uur tegen zich eisen voor openlijk geweld. Mohammed K. (21) krijgt wat justitie betreft 150 uur werkstraf en twee maanden gevangenisstraf, omdat hij in zijn proeftijd zat.

Kerem Canatan, de advocaat van Glennis Grace, vindt dat zijn cliënte moet worden vrijgesproken van alle feiten. In zijn pleidooi zegt hij dat er niet genoeg bewijs is. De officier van justitie noemde Glenda Batta, zoals de zangeres echt heet, de "initiatiefnemer" en "leider" van het geweldsincident. Batta zou gedreigd hebben met het doorsnijden van de keel van een medewerker.

Tijdens de zitting in de rechtbank in Amsterdam werd Batta geconfronteerd met bewakingsbeelden van het chaotische incident, waarbij supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. Canatan ontkent dat Batta de Jumbo-medewerker überhaupt met haar knie heeft geraakt; op de beelden zou dat niet te zien zijn.

Daarnaast verwijt de raadsman het Openbaar Ministerie geen oog te hebben voor de belangen van Batta. Hij vindt dat zijn cliënte door haar bekendheid last had van een "nadeelsbehandeling" in plaats van een voorkeursbehandeling. Hij wijst onder andere op de in de zaal aanwezige pers en het aantal uren - een hele dag - dat is uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Volgens hem worden dergelijke zaken normaal gesproken met "een half uur" afgehandeld door de politierechter.