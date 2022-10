OM eist 200 uur taakstraf en één maand voorwaardelijk tegen Glennis Grace

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijks celstraf van 1 maand tegen Glennis Grace. Ook de andere vier volwassen verdachten hebben de strafeis vandaag aangehoord in de rechtbank in Amsterdam.

De zangeres ontkent dat ze iemand heeft bedreigd in de supermarkt, waar eerder die avond haar 15-jarige zoon Thony zou zijn aangesproken op het roken van een elektronische sigaret. Tijdens de zitting in de rechtbank in Amsterdam werd ze geconfronteerd met bewakingsbeelden van het chaotische incident, waarbij supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en twee minderjarigen. De zangeres gaf als eerste een "duw in het gezicht" van de winkelmedewerker en gaf hem een knietje.