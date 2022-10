Anita Witzier (60) wil niet stoppen met werken als tv-carrière eindigt

Anita Witzier heeft niet de behoefte om helemaal te stoppen met werken, mocht haar televisiecarrière eindigen. De zestigjarige presentatrice zou wellicht iets willen doen achter de schermen, vertelt ze in gesprek met Libelle

"Ik denk vaker na over wat ik ga doen als het werk stopt", zegt Witzier.

"Er wordt gezegd: je werk is niet wie je bent, maar daar mogen we weleens vragen bij gaan stellen. Want werk bepaalt wél voor een groot deel je identiteit, voor jezelf en voor de buitenwereld. Als je je dat niet realiseert, kom je voor een grote schrik te staan als dat wegvalt. Het kan lastig zijn om die nieuwe ruimte in te vullen."

De presentatrice, die sinds de jaren tachtig actief is voor televisie, zegt plaats te willen maken voor een nieuwe generatie tv-gezichten. "Maar dat betekent toch niet meteen dat ik ook moet stoppen? Ik zou als opleider, vraagbaak of supervisor achter de schermen mijn kennis en kunde kunnen blijven delen. Aan de andere kant fantaseer ik ook heus weleens over een roadtrip door Europa met mijn man. Wat mij betreft ga ik nog een paar jaar vol aan de bak."

Witzier was jarenlang een vast gezicht van het programma Memories, maar werd in 2018 vervangen door Katja Schuurman. Volgens de presentatrice was haar leeftijd niet de reden dat ze moest vertrekken bij het programma waarin jeugdliefdes elkaar na lange tijd weer ontmoeten.

"De officiële reden was dat de omroep een jongere doelgroep wilde aanspreken", aldus Witzier. "Ik heb nooit te horen gekregen dat ík te oud zou zijn."

