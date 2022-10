Uit beelden blijkt dat Glennis Grace winkelmedewerker tegen zijn hoofd sloeg

Glennis Grace heeft begin dit jaar bij de ruzie in een Amsterdamse supermarkt een klap uitgedeeld aan een winkelmedewerker, blijkt uit camerabeelden. Woensdag is de rechtszaak tegen Grace en haar vrienden begonnen en in de rechtbank zijn voor het eerst videobeelden van het incident vertoond. De 44-jarige zangeres wordt verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en bedreiging.

Door onze entertainmentredactie

"Motherfucker, ik snij je keel door als je het nog een keer doet", zou Grace tegen een van de winkelmedewerkers gezegd hebben, zo bleek woensdag tijdens de eerste zitting. De videobeelden hebben geen geluid, maar de Officier van Justitie las de uitspraak voor. Grace zei eerder dat ze niemand heeft bedreigd.

De vechtpartij op 12 februari ontstond na een conflict met de zoon van Grace. Hij had in de supermarkt een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Tegen zijn moeder zei hij dat hij bij de uitgang van de winkel door een medewerker geduwd was. Grace kwam vervolgens naar de supermarkt om verhaal te halen.

Er zijn in totaal zeven verdachten in deze zaak. Naast de zangeres staan nog vier andere volwassenen terecht. Morgen moeten de twee minderjarige verdachten, onder wie de zoon van Grace, voor de rechter verschijnen.

1:34 Afspelen knop Hier wordt Glennis Grace volgens het OM van verdacht

Aanbevolen artikelen