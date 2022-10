Adidas en Gap beëindigen samenwerking met Ye na antisemitische uitspraken

Delen via E-mail

Adidas en modewinkelketen Gap hebben de samenwerking met Ye met onmiddellijke ingang beëindigd. De aanleiding tot dit besluit zijn de recente antisemitische uitspraken van de rapper.

Ye werkte sinds 2015 samen met het Duitse sportmerk. "Adidas tolereert antisemitisme en andere vormen van haat niet. Ye's recente uitspraken en acties zijn onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk", schrijft het bedrijf in een verklaring. Dat betekent dat er geen producten van de Yeezy-lijn meer worden gemaakt en dat er geen betalingen meer worden gedaan aan Ye en zijn bedrijven.

Ye kwam de afgelopen tijd van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en op sociale media antisemitische uitspraken. Als gevolg daarvan werden zijn accounts op Twitter en Instagram geblokkeerd.

Modewinkelketen Gap haalt per direct alle kleding die in samenwerking met Kanye 'Ye' West is ontworpen uit zijn assortiment. Ook heeft Gap de webshop YeezyGap.com uit de lucht gehaald.