Rapper Ye verliest de ene na de andere samenwerking: wat is er aan de hand?

Ye mag niet meer op Twitter en Instagram, en steeds meer bedrijven zeggen hun samenwerking met de rapper op. De antisemitische berichten die hij eerder heeft geplaatst op de platformen zijn de aanleiding. Het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt, maar nog niet eerder hadden zijn uitlatingen zulke grote gevolgen voor de rapper. We zetten alle gebeurtenissen op een rijtje.

Door Hasna Elbaamrani

Ye lijdt aan een bipolaire stoornis Een bipolaire stoornis kenmerkt zich door hoge pieken en diepe dalen. De hoge pieken, waarin het voelt alsof je de hele wereld aankan, worden afgewisseld met depressieve gevoelens.

Ye kreeg in 2016 de diagnose en werd ook opgenomen voor behandeling.

In 2018 vertelde de rapper in een interview met David Letterman hoe het voor hem is om met de stoornis te leven. Hij omschreef periodes van paranoia, waarin hij niets geloofde en niemand vertrouwde.

Vorige week werd Ye geïnterviewd door Pierce Morgan. Daar zei hij dat niet de stoornis, maar oververmoeidheid de reden was voor zijn opname in 2016.

Kanye West, die nu sinds een jaar door het leven gaat als Ye, heeft sinds 9 oktober verschillende uitspraken gedaan die uitgelegd kunnen worden als haatzaaien en het oproepen tot geweld tegen joden. Zo beweert de rapper dat joden in de media zijn geïnfiltreerd met kwade bedoelingen richting zwarte mensen. Zijn fans stonden laatst boven een snelweg in Los Angeles met borden met de tekst "Ye heeft gelijk over de joden", terwijl zij de Nazi-groet brachten.

Balenciaga, een groot modemerk en samenwerkingspartner van de rapper, liet na de antisemitische uitlatingen weten dat zij stoppen met Ye. Zij sluiten een partnerschap in de toekomst ook uit. Hetzelfde geldt voor Vogue, muzieklabel Def Jam en agentschap Creative Artists Agency.

Dinsdagmiddag maakte een andere belangrijke partner, adidas, bekend de samenwerking met Ye met onmiddellijke ingang te stoppen. In een statement schrijven zij dat Ye's recente uitspraken en acties "onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk" zijn. De rapper werkte al sinds 2015 samen met het merk. Gezamenlijk brachten zij de wereldwijd bekende Yeezy schoenen uit.

Het Duitse sportkledingmerk, dat naar schatting zo'n 250 miljoen misloopt, heeft lang gewacht met het besluit. In de tussentijd nam de druk vanuit de samenleving om de banden te verbreken toe. Acteur David Schwimmer, bekend van de tv-serie Friends en zelf joods, riep adidas op om de samenwerking met Ye te heroverwegen. "Of Ye een psychische aandoening heeft of niet, zijn haatdragende taal roept geweld tegen joden op", schrijft hij in een bericht op Instagram. "En als je zijn woorden anders uitlegt of hem verdedigt, dan ben je een racist."

Vaker ophef rondom Ye

Het is niet de eerste keer dat Ye in opspraak komt. In 2018 zei hij bij TMZ dat "slavernij een keuze was". En ook zijn steun aan president Donald Trump was een shock voor veel van zijn fans. Het jaar daarop verraste hij opnieuw door zelf een gooi naar het presidentschap te doen. Zijn verkiezingscampagne, waarin hij onder meer pleitte voor het gratis beschikbaar stellen van softdrugs, werd niet serieus genomen.

Aan het begin van deze maand wist de ex-man van realityster Kim Kardashian alle aandacht te trekken tijdens de modeshow van zijn kledingmerk Yeezy in Parijs. Hij droeg een shirt waarop de tekst "White Lives Matter" te lezen was. Hij kreeg op sociale media veel kritiek op dat statement. Maar Ye was niet onder de indruk van alle commotie. Volgens hem is de Black Lives Matter-beweging oplichterij en bedoeld om mensen uit elkaar te drijven.

En daar bleef het niet bij. De moeder van de door politiegeweld omgekomen George Floyd eist 250 miljoen dollar aan schadevergoeding. In de podcast Drink Champs suggereerde Ye namelijk dat de dood van Floyd door drugsgebruik werd veroorzaakt en dus niet door toedoen van de politieagent Derek Chauvin.

Nu Ye geen toegang heeft tot Twitter en Instagram deelt hij berichten op het omstreden Parler, waar controversiële uitlatingen zijn toegestaan. Onlangs kondigde de rapper aan dat platform over te willen nemen. Ondertussen nemen steeds meer vrienden én familieleden afstand van Ye en zijn tirades.

Aanbevolen artikelen