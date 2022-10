Glennis Grace voor de rechter: zangeres verdacht van mishandeling en bedreiging

Openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en bedreiging: Glennis Grace moet vandaag voor de rechter verschijnen vanwege een ruzie in een supermarkt in Amsterdam. Ruim acht maanden na de vechtpartij buigt de rechtbank zich over de zaak, waarin de 44-jarige zangeres niet de enige verdachte is.

Door Lara Zevenberg

"Ik had beter moeten nadenken", zei Grace in een eerste reactie. "Tot tien moeten tellen in plaats van me te laten leiden door primitief moederinstinct." Het "moederinstinct" van de zangeres speelde op toen haar minderjarige zoon in februari thuiskwam met een bebloed gezicht, zo verklaarde ze in een video op Instagram. "Het eerste wat naar boven kwam, was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Met mijn impulsieve gedrag ben ik verhaal gaan halen."

De zangeres ging direct naar de supermarkt, mét versterking. Haar toenmalige vriend ging mee, net als haar zoon en een vriend van hem. Bij de supermarkt stonden de vader van die vriend en twee mannen van wie Grace niet wil zeggen wie ze zijn.

Grace heeft een supermarktmedewerker in het gezicht geduwd, bekende ze een week geleden aan tafel bij Eva Jinek. Dat deed ze naar eigen zeggen door "een black-out". Ondanks die "black-out" wist de zangeres wel stellig te zeggen dat ze niemand heeft bedreigd, terwijl dit wel wordt beweerd.

Bij Jinek werd ook duidelijk dat de zoon van Grace niet het hele verhaal heeft verteld. Toen hij met een bebloed gezicht thuiskwam, vertelde hij aan zijn moeder dat hij door een medewerker naar buiten was geduwd nadat hij bij de uitgang van de winkel een e-sigaret had gerookt. Achteraf bleek, zo vertelde Grace zelf, dat haar zoon niet bij de uitgang had gestaan. In werkelijkheid had hij in de hele supermarkt gerookt.

Een medewerker van de supermarkt liep een hersenschudding op bij het gevecht. Dat kwam Grace direct op drie nachten cel te staan. Advocaat Richard Korver vertelde eerder aan NU.nl dat het in een dergelijke zaak gebruikelijk is een verdachte vast te houden. "Zodat ze mogelijke getuigen niet kunnen beïnvloeden."

Wat de gevolgen van Graces gedeeltelijke bekentenis zijn, is nog niet duidelijk. Vandaag verschijnt de zangeres voor de rechter en wordt de zaak voor het eerst behandeld. Ook de overige drie volwassen verdachten moeten vandaag voorkomen. De zoon van Grace en zijn vriend verschijnen morgen voor de kinderrechter.

