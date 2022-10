Zangeres Tabitha bevallen van tweede dochter

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tabitha is vorige week opnieuw moeder geworden van een dochter, schrijft de zangeres op Instagram . De artieste zegt niet welke naam ze het meisje heeft gegeven.

"Vandaag ben jij alweer een week bij ons, thuis in ons warme nest mochten wij jou in ons armen sluiten", schrijft de dertigjarige zangeres. "Ons cadeautje, ons kleine meisje."

In april maakte Tabitha bekend voor de tweede keer zwanger te zijn. "We kunnen niet wachten om je vast te houden en voor altijd van je te houden", schreef ze toen. "Jouw zus, vader en ik wachten geduldig zodat we straks allemaal samen kunnen zijn."