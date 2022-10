Radio-dj Michiel Veenstra wordt eenmalig reisleider in Disneyland Park

Radiomaker en Disney-kenner Michiel Veenstra is volgend jaar voor één keer reisleider in Los Angeles. Ook neemt hij reizigers mee naar Disneyland Park in de Amerikaanse staat Californië. Dat maakt de radio-dj maandag bekend.

"Veel van de beginselen van wat we nu kennen als het grote bedrijf Disney zijn te vinden in Los Angeles", zegt de radio- en podcastmaker in een verklaring. Veenstra is groot fan van de Disney-parken en maakt er een eigen website en podcast over.

"De plek waar Walt Disney met zijn broer en compagnon Roy een eerste studio opende, zijn favoriete hang-outs, de draaimolen in Griffith Park waar hij naar z'n spelende dochters keek en het idee kreeg voor een park waar de hele familie plezier kon beleven… Het is daar allemaal te vinden en daar gaat de reis dan ook naartoe."

Reizigers gaan in de meivakantie negen dagen met Veenstra op pad. "Deze reis zal voor elke Disney-fanaat een onvergetelijke ervaring worden", belooft de radio-dj.

