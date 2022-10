Max Verstappen ontvangt brief van Willem-Alexander na tweede wereldtitel

Delen via E-mail

Na het binnenslepen van zijn tweede wereldtitel in de Formule 1, heeft Max Verstappen een brief ontvangen van koning Willem-Alexander. Dat zei de 25-jarige coureur vrijdag bij de NOS

"Ze schrijven dat ze hebben gekeken en hebben genoten. Heel leuk om zo'n brief te krijgen", vertelde Verstappen.

Na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021, ontving Verstappen ook een brief van de koning. "Nee, niet dezelfde brief met dezelfde tekst hoor", verzekerde de coureur.