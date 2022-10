Bill Gates en ex-vrouw vormen ook na hun scheiding nog een machtig duo

Bill Gates en zijn ex-vrouw Melinda zijn al ruim een jaar gescheiden, maar werken nog altijd samen. Eerder deze maand maakte de Microsoft-oprichter bekend dat ze hun gezamenlijke stichting, de Bill & Melinda Gates Foundation, nog zeker 25 jaar doorzetten. Ze hebben in 27 jaar zowel op de werkvloer als in hun privéleven samen veel meegemaakt.

Door Hasna Elbaamrani

In mei vorig jaar kondigden Bill en Melinda Gates aan dat zij na een huwelijk van 27 jaar uit elkaar zouden gaan. "We hebben drie geweldige kinderen grootgebracht en een stichting opgericht die wereldwijd mensen aan een gezond en productief leven helpt", deelden zij met hun volgers op Twitter. "We blijven achter het doel van de stichting staan en blijven er beiden bij betrokken."

Kort na deze aankondiging onthulde The Wall Street Journal dat er een onderzoek liep naar een mogelijke affaire tussen de Microsoft-oprichter en een vrouwelijke collega. Het onderzoek werd geopend, nadat de vrouw in 2019 had opgebiecht dat ze jarenlang een intieme relatie met de miljardair had. In een interview met Anderson Cooper op CNN gaf Gates toe dat hij in het verleden is vreemdgegaan. De affaire met zijn collega zou in 2000 begonnen zijn.

In maart 2020 stapte hij uit het bestuur van Microsoft. Daarover zei Gates destijds dat hij meer tijd wilde besteden aan zijn stichting en andere prioriteiten, zoals de wereldwijde gezondheidszorg en de strijd tegen klimaatverandering. Een vertegenwoordiger van Microsoft stelde dat Gates' vertrek niets met de buitenechtelijke relatie te maken had.

Niet bij dat ene slippertje gebleven

Na het opbiechten van de affaire ging het gerucht dat het niet bij dat ene slippertje is gebleven. De miljardair zou zijn vrouw meer dan eens hebben bedrogen, al heeft zij daar nooit iets over gezegd. Toen Melinda er in een interview met CBS Mornings naar gevraagd werd, hield zij haar kaken stijf op elkaar. "Ik denk dat Bill die vraag moet beantwoorden", reageerde Melinda.

In dat interview kwam ook een ander gevoelig onderwerp voorbij: het contact dat Bill Gates met Jeffrey Epstein had. "Ik heb Epstein één keer ontmoet en ik had daar direct spijt van. Hij was kwaadaardig", zei ze. Verdere vragen over de relatie tussen haar ex-man en de veroordeelde zedendelinquent wilde zij niet beantwoorden.

De scheiding tussen de twee is in augustus 2021 afgerond. De grote vraag was wat Melinda aan het huwelijk zou overhouden. Bill Gates is een van de rijkste personen op aarde. Niet alleen door zijn softwarebedrijf Microsoft, dat hij samen met Paul Allen in 1975 heeft opgericht, maar ook door zijn investeringen in (duurzame) bedrijven. Volgens zakenblad Forbes ontving Melinda na de scheiding minstens 6,3 miljard dollar (6,4 miljard euro) aan aandelen in verschillende bedrijven. Een deel van die aandelen heeft zij inmiddels verkocht.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'We zijn vriendelijk tegen elkaar, maar zijn geen vrienden'

De ontrouw van haar echtgenoot heeft Melinda veel pijn gedaan: "Op dit moment zijn we vriendelijk tegen elkaar, maar we zijn geen vrienden", vertelde ze in een interview. "Op professioneel vlak hebben we een prettige relatie en ik geloof dat het zo zal blijven."

De miljardair zei dat de stichting nog zeker 25 jaar zal voortbestaan, maar zijn ex-vrouw heeft hem later gecorrigeerd. Volgens haar staat in de statuten dat de stichting tot twintig jaar na de dood van een van hen zal bestaan en dus mogelijk nog veel langer meegaat. Bill Gates is pas 66 en ook de 58-jarige Melinda heeft mogelijk nog vele jaren voor zich.

Een stel vormen ze allang niet meer, maar de komende jaren blijven ze dus toch een van de machtigste duo's op aarde.

Aanbevolen artikelen