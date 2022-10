Matthew Perry over zijn verslaving: 'Ik was zo vaak bijna dood'

Matthew Perry vertelt in zijn nieuwe boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing over de nare ervaringen die hij door zijn verslaving heeft opgedaan. In een interview met het tijdschrift People zegt de acteur dat hij van zichzelf pas mocht beginnen met schrijven toen hij echt afgekickt was van alcohol. Het boek verschijnt volgende maand.

Door onze entertainmentredactie

"Ik wilde mijn verhaal delen zodra ik niet meer naar de duistere kant zou afglijden", zegt Perry. "Ik moest wachten met schrijven totdat ik nuchter was en niet meer in aanraking zou komen met alcohol en verslaving", aldus de 53-jarige Perry. Hij schreef het boek met een duidelijk doel: "Het belangrijkste was dat ik er zeker van was dat het mensen zou helpen."

Perry begint het boek met de onthulling dat hij op 49-jarige leeftijd, een paar jaar geleden dus pas, bijna dood was. Destijds zei hij tegen het publiek alleen maar dat hij leed aan een gastro-intestinale perforatie. Dat is een doorboring van de maag of darmen. In het echt was zijn dikke darm gebarsten door een overdosis opiaten. Hij lag twee weken in coma en moest vijf maanden in het ziekenhuis blijven. Ook gebruikte de acteur negen maanden lang een stomazak.

"Ik denk dat mensen die het lezen verrast zullen zijn over hoe slecht het op momenten met me ging en dat ik zo vaak bijna dood was", zegt Perry tegen People. "Ik schreef dat als ik zou overlijden, het mensen zou shockeren maar niet zou verbazen. Dat is een heel enge gedachte om mee te leven. Dus ik hoop dat mensen zich erin kunnen herkennen en weten dat deze ziekte (verslaving, red.) iedereen kan treffen. Of je succesvol bent of niet, dat maakt de ziekte niets uit."

Perry speelde in Friends de sarcastische grappenmaker Chandler Bing. Vanaf eind jaren negentig - toen het succes van Friends op zijn hoogtepunt was - belandde Perry twee keer in een afkickkliniek. Eerst met een verslaving aan de pijnstiller vicodin en later omdat hij verslaafd was aan opiaten, amfetaminen en alcohol.

