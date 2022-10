James Corden was voor restauranteigenaar 'meest onbeleefde gast in 25 jaar'

James Corden is tijdelijk verbannen geweest uit een restaurant in New York omdat hij volgens restauranteigenaar Keith McNally onbeleefd was. De presentator van het Amerikaanse televisieprogramma The Late Late Show zou zich misdragen hebben tegen het personeel. Inmiddels is de ban weer opgeheven, meldt NBC News dinsdag.

Door onze entertainmentredactie

McNally is eigenaar van restaurant Balthazar in SoHo. Toen Corden daar in juni een keer kwam eten, zou hij een haar in zijn eten hebben gevonden. Daarop eiste hij van een restaurantmedewerker een gratis drankje voor iedereen aan de tafel. "En zorg ook voor al onze drankjes tot nu toe", zou Corden volgens het verslag van de manager hebben gezegd. Volgens McNally zou Corden bovendien hebben gedreigd een negatieve recensie te schrijven.

Op 9 oktober zou Corden boos zijn geworden om een omelet die zijn vrouw, Julia Carey, had besteld. Toen het keukenpersoneel de omelet opnieuw maakte, werd deze geserveerd met patat in plaats van een salade. Maar Carey zou haar omelet met een salade hebben besteld.

"Toen begon James Corden als een gek te schreeuwen tegen de ober", staat er in het verslag. Corden zou herhaaldelijk hebben gezegd dat de ober niet goed zou zijn in haar baan en hebben gesuggereerd dat hij zelf wel een omelet zou maken. De ober bood excuses aan en de manager werd erbij geroepen, waarna alles volgens McNally weer koek en ei was.

De restauranteigenaar omschreef Corden op sociale media als 'idioot' en zei dat hij 'de meest onbeleefde gast in 25 jaar' was. Corden mocht van McNally pas terugkomen in het restaurant als hij zijn excuses aanbood. Volgens de restauranteigenaar heeft de presentator dat nu gedaan. Hij zou McNally hebben opgebeld en uitgebreid sorry hebben gezegd. McNally: "Iemand die zich zo nederig op kan stellen dat hij zijn excuses aanbiedt aan een loser zoals ik, verdient het niet om waar dan ook een ban te hebben."

