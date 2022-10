Meghan Markle stopte met Deal or no Deal om grote nadruk op uiterlijk

Meghan Markle is op eigen initiatief gestopt met haar werk als koffermeisje in Deal or no Deal. De echtgenote van prins Harry was rond 2006 in 36 afleveringen van de spelshow te zien. In gesprek met Paris Hilton vertelt Markle dat ze haar werk oppervlakkig vond en dat ze alleen om haar uiterlijk werd beoordeeld.

Door onze entertainmentredactie

"Ik was dankbaar dat ik de klus had, want het betaalde mijn rekeningen", aldus Markle in haar eigen podcast Archetypes. "Maar veel inhoud had het niet. Ik voelde me er dom door." In het programma, de Amerikaanse versie van Miljoenenjacht, moesten Markle en haar collega's koffertjes met daarin bedragen openen.

Daarom besloot de voormalig actrice de show te verlaten. "Ik had zo veel meer inhoud, ik werd alleen opgemerkt vanwege mijn uiterlijk. Ik voelde me ook tot die rol gedwongen. Ik was een bimbo, en meer niet."

Volgens Markle was ze in de show "omringd door andere slimme vrouwen". "Maar daar besteedde niemand aandacht aan. Het ging alleen om schoonheid, en niet wat daarachter schuilde."

Ze vertelt dat ze hoopt dat haar dochter Lilibet niet zo wordt behandeld. "Ik wil dat ze slim wordt en dat ze daar op trots op wil zijn."

Na haar werk in Deal or no Deal begon Markle meer acteerklussen te krijgen. Haar grote doorbraak beleefde ze in de serie Suits, die in 2011 van start ging. In 2018 trouwde ze met de Britse prins Harry en nam ze afscheid van Hollywood.

Eerder

Aanbevolen artikelen