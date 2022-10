Daniel Craig krijgt dezelfde eretitel als James Bond

Daniel Craig heeft dinsdag uit handen van prinses Anne dezelfde koninklijke onderscheiding gekregen die de door hem gespeelde spion James Bond in de 007-films ook heeft ontvangen. De 54-jarige acteur is nu Companion of the Order of St Michael and St George.

Door onze entertainmentredactie

Craig kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Britse film- en theaterwereld. Normaal gesproken wordt de eretitel alleen gegeven aan mensen met een hoge functie of aan iemand die in het buitenland buitengewone of belangrijke niet-militaire diensten heeft verleend aan het Verenigd Koninkrijk.

Prinses Anne vertegenwoordigde haar broer koning Charles tijdens de ceremonie op Windsor Castle. Ook Bond-filmproducenten Barbara Broccoli en Michael Wilson werden geëerd. Begin dit jaar werd bekend dat ook zij een koninklijke onderscheiding zouden krijgen.

