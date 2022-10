Glennis Grace naast mishandeling ook verdacht van bedreiging in supermarktruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Glennis Grace ook van bedreiging in de zaak rond de vermeende vechtpartij in de Jumbo. Een woordvoerder heeft een bericht daarover van SBS Shownieuws maandag bevestigd aan het ANP.

De zangeres van Ladies of Soul staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. Het incident vond plaats op 12 februari in een supermarkt in Amsterdam. De ruzie ontstond nadat de zoon van Grace een conflict had in de winkel. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace kwam vervolgens naar de winkel om verhaal te halen.