Glennis Grace naast mishandeling ook verdacht van bedreiging in supermarktruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Glennis Grace ook van bedreiging in de zaak rond de vermeende vechtpartij in de Jumbo. Een woordvoerder heeft een bericht daarover van SBS Shownieuws maandag bevestigd aan het ANP.

Door onze nieuwsredactie

Het is niet duidelijk wat exact de aard van de bedreiging is. Eerder werd al bekendgemaakt dat Grace wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.

De zangeres van Ladies of Soul staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. Het incident vond plaats op 12 februari in een supermarkt in Amsterdam.

De ruzie ontstond nadat de zoon van Grace een conflict had in de winkel. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarom aangesproken. Grace kwam vervolgens naar de winkel om verhaal te halen.

De zangeres heeft in april in een video op Instagram excuses aangeboden voor het incident. "Ik had beter moeten nadenken, tot tien moeten tellen in plaats van mij moeten laten leiden door primitief moederinstinct", zei ze toen. "Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht en het eerste wat naar boven kwam, was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Met mijn impulsieve gedrag ben ik verhaal gaan halen."

De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo. Naast Grace gaat het om twee mannen van twintig jaar en twee jongens van vijftien jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober 2022 voor de kinderrechter komen.

