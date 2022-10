Ezra Miller ontkent schuld in inbraakzaak en riskeert tot 26 jaar celstraf

Ezra Miller heeft maandag diefstal bij een woninginbraak ontkend. De acteur moest in de rechtbank verschijnen voor het vergrijp, dat in mei in de Amerikaanse staat Vermont zou hebben plaatsgevonden.

Door onze entertainmentredactie

Volgens Amerikaanse media riskeert Miller, die wordt verdacht van inbraak en diefstal, tot 26 jaar gevangenisstraf als hen voor beide aanklachten wordt veroordeeld. Daar komt nog een boete van 2.000 dollar (2.038 euro) bij.

De dertigjarige Miller verscheen virtueel in de rechtbank met hun advocaat. Tijdens de zitting gingen zij akkoord met een aantal voorwaarden. Zo moest Miller beloven niet meer in de buurt van het huis te komen waar hen eerder had ingebroken. Ook mag Miller geen contact zoeken met zowel de bewoner van het huis als een andere inwoner van Vermont.

Miller, die zich identificeert als non-binair en met 'hun' of 'die' aangesproken wil worden, kwam het afgelopen jaar vaker in opspraak. Zo werd de acteur twee keer aangehouden in de staat Hawaï. Ook wordt hen door verschillende vrouwen wereldwijd beschuldigd van misbruik.

In augustus maakte Miller bekend begonnen te zijn met een behandeling voor "complexe geestelijke gezondheidsproblemen". Ook bood de acteur excuses aan voor hun verontrustende gedrag.

Miller speelt de hoofdrol in de superheldenfilm The Flash, die naar verwachting in 2023 uitkomt. Het is niet bekend of de rechtszaak, de aanhoudingen en de beschuldigingen invloed hebben op de release van de film.

