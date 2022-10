Zangeres Shary-An en verloofde verwelkomen tweede kind

Shary-An Nivillac, bekend van het eerste seizoen van The voice of Holland, is bevallen van een dochter. Dat deelt de zangeres maandagochtend op Instagram

Het meisje is op 9 oktober geboren en heeft de naam Claes gekregen. "Wij zijn zo blij dat jij er bent, lieve Claes. Je doet het geweldig en je zus is zo lief voor je. We genieten van elk moment met elkaar in ons meidenhuis", schrijft Nivillac bij een reeks foto's.