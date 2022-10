Verslavingen en verbroken relaties: de André Hazes-docu gaat in première

Verslavingen, stukgelopen relaties en stroeve familiebanden. Dat lijken de belangrijkste thema's in de vijfdelige documentaire over het leven van André Hazes. Vanavond gaat de serie in première in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam en vanaf morgen is de serie te zien is op Videoland. Wat kunnen we verwachten?

Door Isabel Ockers

Veertien maanden lang werd de 28-jarige zanger door een cameraploeg gevolgd om zijn dagelijks leven vast te leggen. De documentaire gaat over zijn eerder ontkende alcohol- en drugsproblemen, maar ook over het overlijden van zijn vader en de invloed daarvan op zijn relatie met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne.

Hazes vertelde niet eerder over zijn verslaving en zei dat hij kampte met burn-outachtige klachten. Diverse juicekanalen beweerden al langer dat er wel degelijk sprake was van problemen met drugsgebruik, maar de zanger bleef steeds ontkennen. Met de aankondiging van nieuwe optredens en de eerste trailers van de documentaire is er een duidelijke draai gemaakt: nu wordt er openlijk gepraat over een drank- en drugsverslaving.

Het resultaat is "best zwaarmoedig" geworden, vertelt documentairemaker Cheeru Mampaey aan Veronica Superguide. "Aan het begin van de eerste aflevering voel je al dat er iets niet helemaal lekker zit. En je gaat ook wel een 'point of no return' zien. Vanaf daar moest hij terug opbouwen tot waar hij vandaag de dag is. Alle emoties krijg je mee."

Mensen leren de zanger beter kennen gedurende de afleveringen, denkt de documentairemaker. "Ze weten bijvoorbeeld niet hoe erg het was. En André snapt zelf ook wel dat bepaalde dingen niet zo goed zijn gevallen bij het publiek, dat wil hij heel graag rechtzetten. Ik denk dat als je hem na het kijken nog steeds veroordeelt, dat je de serie misschien nog eens moet kijken. Want dan heb je hem gewoon niet goed begrepen", aldus de regisseur.

Afgelopen zomer ging het gerucht dat een mogelijk nieuwe verloving met zijn ex Monique Westenberg in de documentaire aan bod zou komen, mede omdat de twee samen op vakantie gingen naar de Verenigde Staten en Thailand. Westenberg vertelde later in een interview met LINDA. dat van een hereniging geen sprake is. In het verleden waren de twee wel verloofd: in december 2020 vroeg Hazes de moeder van zijn zoon André ten huwelijk. Een paar maanden later beëindigden ze hun relatie.

Hazes en ex-verloofde Westenberg. Foto: BrunoPress

Sarah van Soelen, de ex-vriendin van Hazes, zou te zien zijn in de documentaire, maar zag er toch van af. Van Soelen heeft meermaals bezwaar gemaakt tegen het gebruik van beelden die zijn geschoten. Van Soelen en haar familie werkten mee aan de docuserie toen de 26-jarige influencer nog een relatie had met Hazes en de twee samen een huis hadden gekocht. Nu de relatie over is, heeft ze geen behoefte om zichzelf nog in de documentaire terug te zien.

Hazes heeft nog geen interviews gegeven over de documentairereeks. Woensdagavond tijdens de première zal hij de pers niet één-op-één te woord staan en de eerste optredens staan pas weer gepland in 2023. De zanger heeft dan ruim een jaar niet meer op het podium gestaan. "Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijtraken. Ik heb jullie zo gemist en kan niet wachten om mijn comeback te maken."

De documentaireserie André Hazes is vanaf 20 oktober te zien bij Videoland.

Eerder

Aanbevolen artikelen