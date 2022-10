Nieuwe kasteeleigenaren hadden nog nooit van Chateau Meiland gehoord

De nieuwe eigenaren van het Franse kasteel van de familie Meiland wisten eerst niet van de SBS-serie Chateau Meiland. Ze hadden nog nooit van de familie Meiland gehoord voordat ze een bezichtiging planden en afreisden naar Frankrijk, zeggen de nieuwe kasteelbewoners tegen Omroep Brabant.

"Niemand binnen ons gezin kende de serie", zegt Monique. Haar zoon kwam het kasteel op Funda tegen. "Nadat we in januari waren gaan kijken hebben we wel een aantal afleveringen van de serie bekeken."

Het bekende Chateau Marillaux stond sinds begin juni 2020 te koop. In eerste instantie was dat voor ruim 1,2 miljoen euro. Al snel bleek dat bedrag te hoog te zijn en ging de vraagprijs flink omlaag. Chateau Meiland was in 2019 voor het eerst op tv. Eind 2020 verhuisde de familie terug naar Nederland.