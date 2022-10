Jamie Oliver 'schreef' boeken met dictafoon: 'Nog nooit woord zelf geschreven'

Delen via E-mail

Jamie Oliver heeft geen letter in zijn kookboeken zelf opgeschreven. De chef-kok laat op Instagram weten dat hij zijn boeken met een dictafoon 'schreef', omdat hij moeite heeft met taal.

De 47-jarige Oliver schrijft dat het "bijna onmogelijk" was om als kind dingen op papier te zetten. Hij had namelijk een onwijze hekel aan woorden en lezen. "Binnen vijftien minuten viel ik in slaap."