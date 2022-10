Hof adviseerde bij gratieverzoek Masmeijer: maak gevangenisstraf voorwaardelijk

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in juni geadviseerd om de gevangenisstraf van Frank Masmeijer om te zetten in een voorwaardelijke straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijdag na Kamervragen meer inzicht gegeven in de omstreden beslissing om de oud-presentator gratie te verlenen. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte al eerder bekend gratie juist te hebben afgeraden.

Door onze entertainmentredactie

Masmeijer werd in 2014 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het smokkelen van 467 kilogram cocaïne. In 2017 werd hij in België veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. Sinds 2019 verbleef de oud-presentator in een Nederlandse gevangenis.

België kent regelingen waarbij een veroordeelde een deel van de straf voorwaardelijk of met een enkelband kan uitzitten. Daardoor moet Masmeijer vanaf het moment van de gratieverlening officieel nog anderhalf jaar in de gevangenis zitten.

Het gratieverzoek leidde tot verontwaardiging en Kamervragen, die het ministerie vrijdag heeft beantwoord. Daar zijn adviezen van het OM en het hof aan toegevoegd om inzicht te geven in de manier van werken. Uit de papieren blijkt dat het hof in april nog heeft gevraagd een reclasseringsrapport op te stellen.

In zo'n rapport wordt onder andere opgetekend hoe een veroordeelde tegen het strafbare feit aankijkt en hoe groot de kans is dat diegene nog eens in de fout gaat. Het hof wilde voor het nemen van de beslissing dat rapport afwachten.

Het rapport is niet openbaar gemaakt, al valt in de documenten terug te lezen dat het een "positieve insteek" had.

In het advies, dat op 9 juni 2022 is ondertekend, staat dat het hof na het rapport van de reclassering uitkomt op een voorwaardelijke straf. "Het hof adviseert om het strafrestant om te zetten in een voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar. Waarbinnen veroordeelde zich dient te onthouden van het plegen van strafbare feiten."

Masmeijer had volgens OM re-integratietraject in kunnen gaan

Het OM stond nog altijd achter het advies om Masmeijer geen gratie te verlenen. Volgens justitie was gratie niet nodig, omdat de oud-presentator een re-integratietraject in zou gaan.

De voormalige advocaat van Masmeijer zei in juli dat het gratieverzoek is verleend vanwege persoonlijke omstandigheden. Een deel van de documenten is onleesbaar gemaakt. Daardoor blijft de precieze onderbouwing voor het gratieverzoek onduidelijk.

Masmeijer was tot 1993 regelmatig te zien op de Nederlandse televisie. Destijds kwam er na het einde van de Holidayshow een einde aan zijn samenwerking met omroep NCRV.

