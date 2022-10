Rachel Hazes vraagt zich achteraf af waarom man André zo snel wilde trouwen

"Wat ik je nog graag zou willen vragen, lieverd, is waarom je zo snel wilde trouwen", richt de weduwe zich op Instagram tot haar overleden man. "Jij hebt onze trouwerij helemaal geregeld en ik mocht me nergens mee bemoeien. Wij hebben samen zo ontzettend gelachen om onze trouwkaart. Burgerlijker bestaat niet, maar ook dat paste nou juist zo goed bij ons."

De 52-jarige Rachel plaatst ook foto's van de originele uitnodiging, waarop André als bruid geschilderd is. "Als ik op mijn leven met jou terugkijk, dan komt er op de een of andere manier altijd een glimlach op mijn gezicht", schrijft de weduwe. "Want hoewel wij samen hoge pieken en diepe dalen hebben gekend, blijft mijn leven met jou toch altijd een feest."

"Hoewel we samen ook verdriet hadden, hebben we toch de meeste tijd wel onbedaarlijk gelachen met elkaar", besluit Rachel. "Konden we nog maar eens zo met elkaar lachen, schat, dat de tranen weer over onze wangen rollen."