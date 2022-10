Sarah Chronis en Kay Greidanus verwachten een meisje

"Babymeisje onderweg", schrijft ze bij een foto waarop ze haar buik vasthoudt. Het is het tweede kind van het koppel. In april 2021 beviel Chronis van hun zoon Novi.

De actrice is onder meer bekend van rollen in Zwaar Verliefd en Rozengeur & Wodka Lime. Greidanus had de hoofdrol in de Nederlandstalige versie van het toneelstuk War Horse. Het koppel is samen te zien in de serie Nieuwe Buren. Daarin spelen Chronis en Greidanus een stel.