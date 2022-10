Yolanthe Cabau scheurt enkelband tijdens potje voetbal met zoon

Yolanthe Cabau is na een potje voetbal met haar zoon Xess Xava op de eerste hulp beland. De 37-jarige actrice heeft haar enkelband gescheurd. Dat vertelt Cabau op Instagram Stories.

"Ik was superblij, want ik ging Xess halen uit school", vertelt Cabau. "Xess wilde natuurlijk gelijk voetballen, want dat is wat hij het allerleukst vindt om te doen. Dus ging mama met hem voetballen, maar toen raakte mama geblesseerd", zegt Cabau in een video waarbij ze haar enkel laat zien, die in verband is gewikkeld.