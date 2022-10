Waarom roddelbladen zeker weten dat Gisele Bündchen en Tom Brady gaan scheiden

Dertien jaar getrouwd, twee kinderen: het liefdesgeluk van Tom Brady en Gisele Bündchen leek geen einde te kennen. Maar sinds een paar weken praten zelfs serieuze media als CNN en NBS over hun scheiding. Het topmodel en de American footballlegende zeggen er zelf nog niks over.

Door onze entertainmentredactie

De roddels begonnen zoals zo vaak het geval is: Bündchen werd gezien zonder haar trouwring. De eerste foto's van het topmodel met een naakte hand waren voor The New York Post het bewijs dat er sprake zou zijn van serieuze huwelijksproblemen. Bronnen van de Amerikaanse krant tipten dat een ruzie over het werk van Brady de aanleiding was geweest.

Tom Brady heeft jarenlang op zeer hoog niveau American Football gespeeld en won zeven keer de Super Bowl. In februari van dit jaar kondigde hij aan dat hij op 44-jarige leeftijd het tijd vond voor zijn pensioen. Maar nog geen maand later besloot hij zijn vertrek toch uit te stellen en tekende hij een nieuw contract. Tot woede van zijn vrouw, zo menen bronnen van The New York Post.

Bündchen en Brady zijn al ruim vijftien jaar samen en zijn de ouders van dochter Vivian en zoon Benjamin. Op het moment dat het topmodel en het NFL-icoon elkaar ontmoetten, waren ze allebei al ongekend populair, maar eenmaal samen groeide hun roem tot nog grotere hoogten. Bündchen heeft in 2015 bewust een stap teruggezet in haar werk om zich te focussen op haar gezin en wat kleinere projecten.

"Ik denk dat mijn vrouw ons huishouden bestiert. Maar daarnaast wil ze dingen bereiken", zei Brady eind 2021. "Ze heeft de laatste tien, twaalf jaar minder gewerkt, en is druk bezig geweest met onze kinderen en verhuizingen. Steeds vaker heb je het erover: is het niet tijd om met pensioen te gaan? Ik wil ook niks missen van de kinderen."

Bündchen is altijd een belangrijke steun voor haar man geweest. Zo ook hier in 2012, toen hij de Superbowl had verloren. Foto: Getty Images

Bündchen vindt het seksistisch dat altijd wordt gesuggereerd dat zij degene is die aanstuurt op het pensioen van haar man. "Ja, ik maak me zorgen. Het is een hele gewelddadige sport. En ik zou het leuk vinden als hij de kinderen meer ziet. Daar praten we over. Maar uiteindelijk is het zijn beslissing", aldus het topmodel tegen Elle.

Toch menen bronnen zeker te weten dat het uitgestelde pensioen de reden is dat het niet goed gaat met het huwelijk. CNN schrijft op basis van ingewijden dat er al scheidingsadvocaten zijn ingehuurd en dat Bündchen en Brady al enkele tijd niet meer samen wonen.

Bündchen zou er klaar mee zijn, schrijft People. Het model ziet geen manier om het huwelijk te redden en wil nu verder met haar leven. "Er is geen weg terug meer", aldus een ingewijde. "Ze hebben allebei advocaten ingehuurd en kijken naar wie wat krijgt."

Ondertussen houden het supermodel en de atleet hun mond. Al was een reactie van Bündchen op een bericht op Instagram volgens velen een duidelijke aanwijzing. "Je kunt geen goede relatie hebben met iemand die inconsequent naar jou is", stond in het bericht. Daarop reageerde het model met biddende handjes. Met die reactie moeten we het voorlopig doen.

