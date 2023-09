Moet Roxeanne Hazes toch verklaren over financiële volmacht Rachel?

Rachel Hazes zegt dat ze duizenden euro's is kwijtgeraakt in de tijd dat haar dochter en twee anderen met een volmacht beslissingen konden nemen voor haar. Roxeanne wil niet verklaren, maar Rachel probeert dat via een hoger beroep alsnog voor elkaar te krijgen.

"Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng", schreef Roxeanne in juni 2022 in een brief aan de rechtbank in Amsterdam. Destijds daagde haar moeder haar ook al voor de rechter, maar Roxeanne zag ervan af een verklaring af te leggen voor de rechtbank. "Datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen."

Toch wil Rachel haar dochter laten verklaren voor de rechtbank, net als twee oud-zakenpartners. In juni 2022 bepaalde de rechtbank van Amsterdam nog dat Rachel haar dochter, Marieke van Beek en Rob Israël alleen mocht horen over een betaling van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. Verklaringen over andere gemaakte kosten waren volgens de rechter niet in het belang van Rachel.

In oktober maakte Rachels advocaat bekend dat haar cliënte hoger beroep heeft aangetekend, in de hoop dat er meer duidelijkheid komt over die andere gemaakte kosten. Rachel beweert duizenden euro's te zijn kwijtgeraakt in de tijd dat Roxeanne, Van Beek en Israël met een volmacht beslissingen voor haar konden nemen.

Om te begrijpen waarom Rachel het drietal een volmacht gaf over haar financiën, moeten we terug naar 2016. In die tijd kampte de weduwe van volkszanger André Hazes met een mentale inzinking en wees ze haar dochter, een goede vriendin en een zakenpartner aan als de mensen die voor haar konden tekenen. Op die manier konden de zaken doorgaan, terwijl zij rustig aan zichzelf kon werken.

2:51 Afspelen knop Rachel Hazes: 'Zeker 10.000 euro verdwenen tijdens volmacht na inzinking'

Uit eerdere zittingen in deze zaak bleek dat het in die tijd slecht ging met Rachel. Haar voormalige beste vriendin Van Beek vertelde dat ze, op kosten van Rachel, vlakbij was gaan wonen om op haar te kunnen letten. "In 2016 ben ik gevallen, daarna volgden onderzoeken", zei Rachel voor de rechtbank. "Dat is denk ik de slechtste periode van mijn leven geweest."

Inmiddels lopen er meerdere rechtszaken rondom de volmacht, die twee jaar duurde. Volgens Rachels advocaat Royce de Vries is er misbruik van die volmacht gemaakt en moet eens en voor altijd duidelijk worden wat er is gebeurd. Met het hoger beroep hoopt Rachel meer te weten te komen over het volgens haar verdwenen geld.

Rachel won eerder een andere rechtszaken tegen Van Beek, al moet daarbij gezegd worden dat ze niet helemaal haar zin kreeg. Volgens Rachel had haar voormalige beste vriendin een geheimhoudingscontract verbroken door in de rechtszaal details over Rachels mentale gezondheid te delen. De rechtbank gaf haar deels gelijk, maar zag geen reden voor de boete van 25.000 euro die Rachel eiste.

De zaak over de administratie is niet het enige waar Rachel en Van Beek onenigheid over hebben. Er speelt ook een juridische strijd over een huurhuis. Rachel meent dat Van Beek haar een groot bedrag aan huur schuldig is.

"Er wordt altijd gedaan alsof ik de rechtszaken begin", zegt Rachel tegen Shownieuws. "Maar er zijn een hoop dingetjes gebeurd waar je geen duidelijke antwoorden op krijgt. Dan ben je wel genoodzaakt om het via de rechter te laten lopen. Niet omdat ik oorlog of ruzie wil, maar omdat ik duidelijke antwoorden wil."