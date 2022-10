Khloe Kardashian laat 'extreem zeldzame' tumor uit gezicht verwijderen

Khloe Kardashian zegt dat ze een "extreem zeldzame" tumor in haar gezicht heeft gehad. De realityster heeft die professioneel laten verwijderen.

De 38-jarige Kardashian meldt via Instagram Stories dat een "kleine bobbel" in haar gezicht behandeld is. De tumor zou er al zeven maanden hebben gezeten en ging al die tijd maar niet weg. Verschillende artsen zouden tegen haar hebben gezegd dat ze "per direct" een operatie moest ondergaan.