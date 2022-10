The Big Bang Theory-actrice Kaley Cuoco is in verwachting

Kaley Cuoco, bekend van rollen in The Big Bang Theory en The Flight Attendant, is in verwachting. De 36-jarige actrice en haar vriend Tom Pelphrey krijgen een meisje, zo maakt ze dinsdagavond bekend.

Door onze entertainmentredactie

"We zijn enorm gezegend en ontzettend blij", schrijft Cuoco bij een reeks foto's. Hierin laat de actrice onder meer haar positieve zwangerschapstest zien. De baby wordt in 2023 verwacht.

Cuoco en Pelphrey zijn sinds maart van dit jaar samen. De actrice was van 2013 tot 2016 getrouwd met tennisser Ryan Sweeting. Daarna trouwde ze met professioneel ruiter Karl Cook.

Aan dat huwelijk kwam vorig jaar een einde. In een interview liet ze weten niet nog eens te willen trouwen.

Foto: Kaley Cuoco

