Kunstenares Lola Brood is zwanger van eerste kind

Lola Brood wordt volgende maand moeder. De dochter van zanger en kunstenaar Herman Brood is in verwachting van een meisje, vertelt ze in De Telegraaf

"Sinds enige tijd heb ik een lieve vriend en we zijn enorm blij dat ik nu zwanger ben", zegt de 37-jarige kunstenares. "Je kunt wel blijven uitstellen totdat je alles op orde hebt, maar dat duurde ons te lang. Dus huppakee, toen moest het maar gebeuren. Ik was heel snel zwanger."

Haar zwangerschap maakt het gemis van haar vader, die in 2001 een einde aan zijn leven maakte, nog groter. "Als hij nog zou hebben geleefd, had hij ook kunnen genieten van mijn zwangerschap. Daarom zal het meisje later ook kennismaken met haar opa, die een hart van goud had. Juist mijn vader was altijd dol op kinderen."